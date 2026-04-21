Fuori dai playout Matelica a un passo dall’obiettivo

Il Matelica ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la Sangiustese grazie a una rovesciata di Touray. Con questa vittoria, la squadra si allontana dalla zona playout e si avvicina alla salvezza, a 90 minuti dalla fine della regular season. È la seconda vittoria esterna della squadra in questa stagione. La partita si è conclusa con il risultato favorevole per il Matelica, che ora si trova in una posizione più tranquilla in classifica.

Una bella rovesciata di Touray ha deciso la sfida contro la Sangiustese. Per il Matelica è arrivata la seconda vittoria esterna stagionale: tre punti che permettono alla squadra di uscire dalla zona playout a 90 minuti dal termine della regular season. Ora i biancorossi tornano a essere padroni del proprio destino: l’unica formazione che può ancora inguagliarla resta il Chiesanuova, staccato di due lunghezze e ora tornato sull’ultimo gradino dei playout. Domenica c’è l’ultimo atto: il Matelica ospita il Tolentino, mentre il Chiesanuova riceve la visita del Montegranaro. Alla formazione di Santoni basta un punto contro i cremisi per centrare la salvezza diretta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fuori dai playout. Matelica a un passo dall’obiettivo Notizie correlate Risultato a occhiali. Casette fuori dai playout. Settempeda terza in classificaCasette Verdini 0 Settempeda 0 : Carnevali, Trinetta, Donnari, Moschetta, Telloni, Tidiane, Delfino (30’ st Ciurlanti), Campana, Latini (30’ st... Sfida salvezza. Casette Verdini fuori dai playout. Gol di Morettini, Corridonia koCasette Verdini 1 Corridonia 0 Carnevali, Trinetta, Donnari, Moschetta, Telloni, Tidiane, Campana, Morettini (45’ st Ferri), Mbama (15’ st Allushaj),... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ECCELLENZA. Il Matelica vince e annusa la salvezza; I verdetti di A2 Femminile: Virtus e Selargius fuori dai playoff, il Cus si salva - L'Unione Sarda.it; Eccellenza finita per cinque: la Fermignanese rischia ancora, l'Urbania deve fare un favore alle big; Eccellenza, il Montecchio Gallo non sbaglia. La Fermana non molla. Fuori dai playout. Matelica a un passo dall’obiettivoUna bella rovesciata di Touray ha deciso la sfida contro la Sangiustese. Per il Matelica è arrivata la seconda vittoria esterna stagionale: tre punti che permettono alla squadra di uscire dalla zona ... sport.quotidiano.net K-Sport Montecchio Gallo, rischi e apoteosi in un secondo! Matelica bello…ma da playoutECCELLENZA - La capolista soffre, viene salvata dal baby Bellucci e segna al 90'. Pochi istanti prima aveva sbloccato la Fermana... Mantenuto il +4, per la D manca una vittoria Venti giorni di sosta p ... youtvrs.it Paura, angoscia, preghiere. Una forte responsabilità sulle spalle: condurre Msc Euribia fuori dallo Stretto di Hormuz. Il comandante Lauro Maresca non nasconde nulla di sé stesso - facebook.com facebook Edwin #Moses: vincere in pista e fuori x.com