Sfida salvezza Casette Verdini fuori dai playout Gol di Morettini Corridonia ko

Casette Verdini ha vinto 1-0 contro Corridonia e si è allontanata dai playout. Il gol decisivo è stato segnato da Morettini al 45’ del secondo tempo. Entrambe le squadre hanno schierato diversi giocatori, con sostituzioni effettuate nel corso della ripresa, tra cui Ferri, Allushaj, Ciurlanti e Romanski. La partita si è conclusa con la vittoria di Casette Verdini, lasciando Corridonia senza punti.

Casette Verdini 1 Corridonia 0 Carnevali, Trinetta, Donnari, Moschetta, Telloni, Tidiane, Campana, Morettini (45’ st Ferri), Mbama (15’ st Allushaj), Latini (29’ st Ciurlanti), Romanski. All. Lattanzi. CORRIDONIA: Pettinari, Antolini, Salvatelli, Cartechini (27’ st Formentini), Ciccale, Del Moro, Atzori, Marengo, Ruzzier (42’ st Bellesi), Pucci, Verini (14’ st Monachesi). All. Martinelli. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Rete: 9’ st Morettini. Note: espulso al 30’ st Romanski per doppia ammonizione. Il gol di Morettini spinge il Casette Verdini fuori dai playout e supera in classifica il Corridonia. Prima mezz’ora di gara senza grossi colpi di scena, le squadre si rispettano e c’è anche paura di sbagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfida salvezza. Casette Verdini fuori dai playout. Gol di Morettini, Corridonia ko Articoli correlati Il derby maceratese. Casette Verdini, gol di Campana. Esce sconfitto il Camerino1 CAMERINO 0 : Carnevali, Trinetta, Donnari, Moschetta (44’ pt Ciurlanti), Telloni, Blunno (22’ st Isaku), Campana, Tidiane, Morettini, Ezzaituoni,... Leggi anche: Il blitz. Casette Verdini firma l’impresa. Per la Vigor solo rimpianti Contenuti e approfondimenti su Casette Verdini Discussioni sull' argomento Morettini decide e porta gli amaranto fuori dalla zona playout; PROMOZIONE. Il Casette Verdini passa di misura sul Corridonia; PRIMA C. Montegiorgio e Belfortese riaprono la corsa; PROMOZIONE. La Palmense si impone con il Casette Verdini. Morettini decide e porta gli amaranto fuori dalla zona playoutPROMOZIONE - Casette Verdini batte per 1-0 il Corridonia È di Morettini il gol che decide la tesissima sfida salvezza tra Casette Verdini e Corridonia. Il colpo di testa dell'ex Chiesanuova vale forse ... youtvrs.it AVVISO ALLA CITTADINANZA Sabato 14 marzo, il territorio di Pollenza- Pollenza Scalo e Casette Verdini sarà protagonista del passaggio della 6^ tappa della della Tirreno Adriatico. Per garantire la sicurezza dei ciclisti e del pubblico, la Polizia Locale facebook