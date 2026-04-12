Risultato a occhiali Casette fuori dai playout Settempeda terza in classifica

Nel match tra Casette Verdini e Settempeda il risultato è rimasto sullo 0-0, lasciando le due squadre con un punto ciascuna. La partita si è giocata senza reti, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo. La Settempeda si trova ora al terzo posto in classifica, mentre nel complesso non sono stati segnati gol né sanzioni disciplinari.

Casette Verdini 0 Settempeda 0: Carnevali, Trinetta, Donnari, Moschetta, Telloni, Tidiane, Delfino (30’ st Ciurlanti), Campana, Latini (30’ st Ezzaituoni), Mbama, Morettini (18’ st Romanski, 44’ st Ferri). All. Lattanzi. SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi (22’ st Sfrappini), Zappasodi, Dutto, Pagliari, Guermandi, Bonifazi (24’ st Quadrini), Compagnucci (24’ st Tulli), Montanari, Russo (32’ st Massacci), Ammora (13’ st Borgiani). All. Pierantoni. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Gara importante per il Casette Verdini che devono allontanarsi dalla zona playout, mentre la Settempeda è in piena zona playoff. Al 25’ la punizione di Campana sfiora l’incrocio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Risultato a occhiali. Casette fuori dai playout. Settempeda terza in classifica Sfida salvezza. Casette Verdini fuori dai playout. Gol di Morettini, Corridonia koCasette Verdini 1 Corridonia 0 Carnevali, Trinetta, Donnari, Moschetta, Telloni, Tidiane, Campana, Morettini (45’ st Ferri), Mbama (15’ st Allushaj),... Carrarese Crisi di risultati ma la classifica è amica. La distanza dai playout resta a quattro lunghezzeLa Carrarese ha fatto un solo punto nelle ultime cinque partite ma la classifica le è ancora amica.