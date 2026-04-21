Massimiliano Bruno torna alla regia con Un tranquillo funerale di famiglia che prova a replicare il successo della commedia britannica campione di incassi nel 2007 01 Distribution ha svelato il cast di Un tranquillo funerale di famiglia, adrenalinica black comedy di Massimiliano Bruno, che firma anche la sceneggiatura con Edoardo Falcone. Basato sul cult movie di grande successo Funeral Party scritto da Dean Craig e diretto da Frank Oz, vincitore del Premio del Pubblico al Locarno Film Festival 2007, il film porta sul grande schermo una storia corale in cui equivoci, umorismo nero e tensioni familiari si intrecciano in un crescendo di comicità surreale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Funeral Party parla italiano, Diego Abatantuono e Claudia Pandolfi guidano il cast del remake

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