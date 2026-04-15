Gaeta set del film Funeral Party di Massimiliano Bruno

Gaeta è stata scelta come luogo di ripresa per il film “Funeral Party” diretto da Massimiliano Bruno. La produzione ha iniziato le riprese nel centro storico e nelle aree circostanti, coinvolgendo attori e tecnici italiani. La scelta di questa città si inserisce nel progetto di realizzare alcune scene in ambienti caratteristici e autentici. Le riprese sono iniziate il 10 aprile e si protrarranno fino alla fine del mese.

Gaeta, 15 aprile 2026 – Gaeta si conferma ancora una volta una location d’eccezione per il cinema italiano. Nei giorni scorsi, la città ha ospitato alcune riprese del film “Funeral Party”, diretto da Massimiliano Bruno. La produzione, a cura della No Name Entertainment, si è avvalsa del supporto della Latina Film Commission e de I Tesori dell’Arte per l’individuazione delle location e l’organizzazione logistica delle riprese, in particolare per alcune scene “on the road”. Le riprese hanno interessato diverse aree del territorio comunale, tra cui via Flacca e via Sant’Agostino, con il coinvolgimento e il supporto operativo del Comune di Gaeta e della Polizia Locale, che hanno garantito la gestione della viabilità durante le lavorazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Diamanti, funeral party 'americani' e colossi da 18 milioni: chi comanda nelle agenzie funebri di Milano Leggi anche: I look di Sanremo, il Funeral Party più esclusivo (e noioso) d'Italia: povero maschio affranto nello smoking dei giorni tristi