La Festa del Cinema di Roma ha aperto con grande entusiasmo

La vita va così è stato il film di apertura della Festa del Cinema di Roma 2025. La pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica ed è ispirata a delle vicende realmente accadute, quelle che riguardano un pastore che ha rifiutato 12 milioni di euro per salvare la sua Sardegna. Una Terra che si dimostra autentica, ma anche lontana da quello che si è abituati a vedere nei mesi di villeggiatura. Un omaggio a Ovidio Marras e alla sua storia. La trama del film con Abatantuono e Raffaele. La storia è ambientata nel 1999, alla soglia del nuovo millennio. Il pastore 80enne Efisio Mulas vive isolato con le proprie mucche nella zona del Sulcis, in Sardegna. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La vita va così, dove vedere in streaming il film con Diego Abatantuono e Virginia Raffaele: trama, cast completo e curiosità

La vita va cos?: Un''Epopea Neorealista in AbitiL'ultima opera di Riccardo Milani, La vita va così, trascende i confini della commedia popolare per ergersi a raro e necessario film di denuncia nel panorama italiano contemporaneo. Milani affronta di ... mymovies.it

La vita va così, il film ambientato in Sardegna arriva su NetflixIl film, che ha ottenuto un ottimo riscontro al cinema, sbarca su Netflix. Ambientato nella costa Sud della Sardegna, la pellicola prende ispirazione dalla storia vera di Ovidio Marras. E’ stato lui a ... mediterranews.org

