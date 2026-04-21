Fulmini intorno all’aereo | la paura di Chiara Ferragni durante il volo | Mai visto niente del genere

Durante il volo di rientro in Italia dalla Namibia, Chiara Ferragni ha vissuto momenti di grande paura a causa di forti fulmini che si sono verificati intorno all’aereo. La influencer ha raccontato di non aver mai visto nulla di simile, descrivendo l’esperienza come molto intensa. La situazione ha causato preoccupazione tra i passeggeri, che hanno vissuto un volo caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse.

Il ritorno in Italia di Chiara Ferragni dalla Namibia si è trasformato in un’esperienza decisamente più intensa del previsto. L’imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi follower i momenti di forte tensione vissuti durante il volo di rientro, quando l’aereo è finito nel mezzo di una violenta tempesta. Nelle storie pubblicate su Instagram, Chiara ha filmato la scena dal finestrino: il cielo completamente scuro illuminato da una serie impressionante di fulmini e lampi che hanno reso il volo particolarmente turbolento. “ Non ho mai visto niente del genere da un aereo prima d’ora “, ha scritto l’influencer, non nascondendo la paura per l’intensità del fenomeno atmosferico, lasciandosi andare a un commento colorito (“Mi ca*o”).🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Fulmini intorno all’aereo: la paura di Chiara Ferragni durante il volo: “Mai visto niente del genere” Notizie correlate Chiara Ferragni, terrore in aereo: "Mai visto niente del genere prima d'ora"Dopo un’immersione totale in panorami mozzafiato e silenzi rigeneranti in Namibia, il ritorno alla realtà di Chiara Ferragni è stato accompagnato da... Leggi anche: “Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d’ora. Mi ca*o”: attimi di terrore per Chiara Ferragni durante il volo di ritorno dall’Africa Panoramica sull’argomento Chiara Ferragni in aereo spaventata dai fulmini sul volo dalla Namibia, rovesciata il caffè sui pantaloniSpavento per Chiara Ferragni durante il volo dalla Namibia all'Italia per i tanti fulmini che hanno accompagnato il viaggio dell'aereo: il racconto. virgilio.it Chiara Ferragni e la paura per i fulmini in volo: Mai visto niente del genereL'imprenditrice rientrava in aereo da un viaggio di dieci giorni in Namibia: Uno dei più belli che abbia mai fatto ... adnkronos.com