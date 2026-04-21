Fujifilm e Oberwerth lanciano due borse fotografiche in edizione limitata

Fujifilm e Oberwerth hanno annunciato il lancio di due nuove borse fotografiche in edizione limitata, chiamate Weekender Nelson M e Momentum L. Entrambe sono state realizzate a mano in Germania. La presentazione delle borse è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle aziende. Le due borse sono destinate a fotografi e appassionati che cercano prodotti di alta qualità e edizioni esclusive.

Fujifilm e Oberwerth presentano due borse fotografiche in edizione limitata, Weekender Nelson M e Momentum L, realizzate a mano in Germania. MILANO – Fujifilm annuncia una partnership esclusiva con Oberwerth, storico produttore tedesco di articoli premium in pelle, per il lancio di due borse fotografiche in edizione limitata dedicate a fotografi, creativi e viaggiatori. Una collaborazione che unisce l’eccellenza artigianale tedesca al design iconico e alla tradizione fotografica di Fujifilm. Da sempre Oberwerth rappresenta qualità senza compromessi, cura sartoriale e materiali pregiati. Ogni prodotto è realizzato a mano in Germania e concepito per durare nel tempo, valori che si integrano perfettamente con l’identità Fujifilm, fondata su estetica, innovazione e passione per l’immagine.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fujifilm e Oberwerth lanciano due borse fotografiche in edizione limitata Notizie correlate Nutella omaggia Bologna: le Due Torri sul vasetto dell’edizione limitata sulle città d'arteBologna, 10 aprile 2026 — Bologna è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella Buongiorno”, l’edizione limitata 2026 firmata Ferrero in... Razer boomslang edizione limitata globale 1337 pezzisi celebra il 20° anniversario del modello boomslang con una edizione commemorativa limitata destinata agli appassionati di hardware da gioco. Contenuti utili per approfondire Oberwerth e Fujifilm uniscono le forze per presentare due borse fotograficheOberwerth e Fujifilm annunciano una partnership che porta sul mercato una piccola collezione di borse fotografiche in edizione limitata. techprincess.it Oberwerth e Fujifilm annunciano una collaborazione per un’eleganza senza tempoOberwerth e Fujifilm annunciano una collaborazione esclusiva, due borse fotografiche in edizione limitata per celebrare l'artigianato ... tuttotek.it