Oggi si parla di un’edizione speciale di Nutella, creata in collaborazione con un’agenzia del turismo nazionale, che celebra Bologna attraverso le immagini delle Due Torri. La confezione, in edizione limitata, richiama l’attenzione dei consumatori con un design dedicato alla città d’arte. La produzione di questa variante del prodotto avviene in Italia e sarà disponibile nelle prossime settimane. La scelta di rappresentare Bologna si inserisce in una strategia di valorizzazione delle città italiane.

Bologna, 10 aprile 2026 — Bologna è tra le protagoniste della nuova edizione di “ Nutella Buongiorno ”, l’edizione limitata 2026 firmata Ferrero in collaborazione con Enit, l’Agenzia nazionale del turismo. Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, celebra 10 città d’arte italiane attraverso una serie di vasetti illustrati che raccontano il territorio e le sue eccellenze culturali e gastronomiche. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaunimpresa-mai-vista-al-mondo-la-scalata-della-torre-prendiparte-gf0pnafe L’iniziativa si inserisce in un percorso pluriennale volto alla valorizzazione del patrimonio italiano, puntando su un linguaggio visivo rinnovato e su uno storytelling sempre più strutturato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nutella omaggia Bologna: le Due Torri sul vasetto dell’edizione limitata sulle città d'arte

Le Due Torri finiscono sul vasetto: l'omaggio di Nutella a BolognaLe Due Torri e il fascino di Piazza Maggiore nella nuova collezione "Nutella® Buongiorno", la limited edition 2026 che quest'anno vede Bologna tra le...

Nutella dedica un vasetto "special edition" alla città di Napoli: l'iniziativaNapoli è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella Buongiorno”, la limited edition 2026 realizzata da Nutella in collaborazione con ENIT S.

Argomenti più discussi: Le Due Torri finiscono sul vasetto: l'omaggio di Nutella a Bologna; Nutella® Buongiorno dedica un vasetto a Bologna; Nutella Buongiorno, la nuova limited edition dedicata a 10 città d’arte italiane.

Il Bologna alza le Due Torri, Odgaard piega quella di Pisa: ecco il cortomuso ItalianoUn colpo da biliardo all’89’, quando la partita sembrava scivolare verso uno 0-0 sporco e teso. Il Bologna espugna Pisa grazie a una perla di Jens Odgaard, entrato al 64’ e capace di decidere il match ... tuttomercatoweb.com

Affitti sempre più salati sotto le Due Torri. Ecco perché - facebook.com facebook