Razer boomslang edizione limitata globale 1337 pezzi

Razer ha lanciato una versione limitata del suo storico modello Boomslang, in occasione del suo 20° anniversario. Sono stati prodotti solo 1337 pezzi, tutti destinati agli appassionati di hardware da gioco. La confezione speciale e la tiratura ristretta rendono questa edizione molto ambita tra i collezionisti e i gamer più appassionati. La presentazione ufficiale è arrivata dopo mesi di attesa, e già si prevedono lunghe code per aggiudicarsi uno di questi mouse da collezione.

si celebra il 20° anniversario del modello boomslang con una edizione commemorativa limitata destinata agli appassionati di hardware da gioco. disponibili in soli 1.337 esemplari, ciascuno contraddistinto da un numero di serie univoco e proposto al prezzo di 1.337 USD. la pre-vendita è aperta, offrendo una proposta da collezione che fonde la tradizione del marchio con tecnologie moderne. edizione boomslang 20° anniversario: confezione e contenuti. la confezione da collezione comprende il mouse boomslang in versione celebrativa, insieme al Razer Mouse Dock Pro per la ricarica wireless, a un tappetino in vetro per scorrimento preciso e a un cavo USB Type-A? Type-C.

