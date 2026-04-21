Fuggono all’alt della polizia folle inseguimento ad Arezzo | avevano rubato un portafoglio

Da corrieretoscano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri ad Arezzo si è svolto un inseguimento tra auto della polizia e due cittadini di origine peruviana, che avevano tentato di scappare all’alt delle forze dell’ordine. Durante la fuga, sono stati arrestati e un portafoglio rubato è stato recuperato e restituito. L’episodio si è verificato nelle vie della città, dove le auto della polizia hanno inseguito i sospetti fino a bloccarli.

AREZZO – Inseguimento per le vie di Arezzo quello andato in scena ieri (20 aprile), conclusosi con l’arresto di due cittadini di origine peruviana e la restituzione di un portafoglio rubato. Tutto è iniziato verso le 18 quando una volante dell’Ufficio prevenzione generale ha intercettato un’auto sospetta ferma davanti a un supermercato di via Vittorio Veneto. Alla vista degli agenti, che intimavano l’alt, gli occupanti non hanno esitato: hanno premuto l’acceleratore, dando il via a una corsa spericolata verso il centro. L’inseguimento si è trasformato rapidamente in una situazione ad alto rischio. I fuggitivi, pur di seminare la pattuglia, hanno effettuato manovre pericolose, invadendo la carreggiata opposta, zigzagando tra le auto e arrivando persino a tentare di speronare la volante sul raccordo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

fuggono all8217alt della polizia folle inseguimento ad arezzo avevano rubato un portafoglio
© Corrieretoscano.it - Fuggono all’alt della polizia, folle inseguimento ad Arezzo: avevano rubato un portafoglio

Notizie correlate

Fuggono all’alt e si schiantano contro una casa dopo il folle inseguimento: 25enne gravissimoPesaro, 11 aprile 2026 – Fuga all’alt dei carabinieri e schianto contro un’abitazione: un ragazzo di 25 anni è in pericolo di vita.

Automobilista ubriaco non si ferma all'alt della polizia locale: folle inseguimento a MilanoPassa il semaforo col rosso, non si ferma all'alt della polizia locale e scappa a folle velocità inseguito dalla pattuglia dei ‘ghisa’, fino a quando...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Dopo lo scontro abbandonano l’auto e fuggono a a piedi per i campi; PADOVA | FUGGONO ALL’ALT DEI CARABINIERI: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA; Cassino – Truffa ad un’anziana per l’oro, non si fermano all’alt e fuggono: arrestati in tre; Rissa dopo l’ultima ora di scuola: quattro denunciati, tre sono minori.

fuggono all alt della poliziaFugge all'alt della polizia, arrestato dopo spericolato inseguimento di circa un'ora per Civitanova. Era senza patente e con droga a bordo. Ha stracciato lanciato i soldi in mareCIVITANOVA Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo un lungo inseguimento durato circa un'ora. Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato ... corriereadriatico.it

fuggono all alt della poliziaFugge all’alt della Polizia: arrestato 36enne di Savignone, ma il gip lo lascia subito liberoIeri pomeriggio è fuggito all’alt degli agenti della Polizia stradale, lungo l’autostrada A10 a Genova, con una moto Honda Hornet priva di assicurazione e con targa di cartone. Per questo motivo, dopo ... ligurianotizie.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.