Ieri ad Arezzo si è svolto un inseguimento tra auto della polizia e due cittadini di origine peruviana, che avevano tentato di scappare all’alt delle forze dell’ordine. Durante la fuga, sono stati arrestati e un portafoglio rubato è stato recuperato e restituito. L’episodio si è verificato nelle vie della città, dove le auto della polizia hanno inseguito i sospetti fino a bloccarli.

AREZZO – Inseguimento per le vie di Arezzo quello andato in scena ieri (20 aprile), conclusosi con l’arresto di due cittadini di origine peruviana e la restituzione di un portafoglio rubato. Tutto è iniziato verso le 18 quando una volante dell’Ufficio prevenzione generale ha intercettato un’auto sospetta ferma davanti a un supermercato di via Vittorio Veneto. Alla vista degli agenti, che intimavano l’alt, gli occupanti non hanno esitato: hanno premuto l’acceleratore, dando il via a una corsa spericolata verso il centro. L’inseguimento si è trasformato rapidamente in una situazione ad alto rischio. I fuggitivi, pur di seminare la pattuglia, hanno effettuato manovre pericolose, invadendo la carreggiata opposta, zigzagando tra le auto e arrivando persino a tentare di speronare la volante sul raccordo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fuggono all’alt della polizia, folle inseguimento ad Arezzo: avevano rubato un portafoglio

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