Parabiago all' alt dei Carabinieri getta dall' auto un pacchetto con dosi di cocaina

Parabiago (Milano) – Stava procedendo in auto e quando ha visto i carabinieri di pattuglia impegnati in un posto di blocco ha pensato bene di gettare dall'auto un piccolo quantitativo di cocaina: questo ha dato il via ai controlli e alla perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno trovato in totale poco meno di trenta grammi della stessa sostanza stupefacente, sequestro che ha infine condotto alla denuncia del soggetto per detenzione ai fini spaccio. Il controllo. Nella serata del primo marzo l'uomo poi denunciato, un 27enne, mentre procedeva a bordo di una Peugeot 208 è incappato infatti nel posto di blocco dei militari: a quel punto ha deciso di sbarazzarsi di un pacchetto di sigarette, gettandolo dal finestrino dell'auto e provocando così l'interesse dei carabinieri che hanno subito notato il suo gesto.