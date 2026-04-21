Fuga in Flixbus e rientro illegale | condannato il turco a Imperia

Un cittadino turco di 45 anni è stato condannato questa mattina dal tribunale di Imperia a otto mesi di reclusione con sospensione della pena. La condanna arriva dopo che l’uomo è stato trovato nel Paese nonostante un precedente decreto di espulsione. La vicenda riguarda anche una fuga in autobus e un rientro illegale nel territorio italiano.

Un cittadino turco di 45 anni è stato condannato questa mattina dal tribunale di Imperia a otto mesi di reclusione, con sospensione della pena, dopo essere rientrato illegalmente in Italia nonostante un precedente provvedimento di espulsione. L’uomo, arrestato dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia, aveva tentato di aggirare i controlli puntando verso la Francia su un autobus Flixbus, ma la sua posizione è emersa durante i varchi transfrontalieri. Il procedimento si è svolto con le modalità della direttissima davanti alla giudice Francesca Di Naro. Al centro del caso giudiziario c’è la violazione dell’articolo 13, comma 13, del Testo Unico sull’immigrazione, una norma che sanziona chi tenta di rientrare nel territorio nazionale dopo che era stato emesso un ordine di allontanamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga in Flixbus e rientro illegale: condannato il turco a Imperia Notizie correlate Leggi anche: Autisti Flixbus litigano a Torino dopo un viaggio di 12 ore, uno rompe il naso al collega: condannato Leggi anche: Calhanoglu pronto al rientro: il turco si è allenato con il gruppo, per il Genoa… Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roma, tra traffico e addii: Connor Las Americas racconta il nuovo singolo L’ultima sigaretta; Roma-Milano solo andata: con L’ultima sigaretta, la fuga dopo la fine di un amore diventa canzone; L’ultima sigaretta: il nuovo singolo di Connor Las Americas tra Roma, social e addii difficili. L'associazione 'Genitori in fuga' ha dato nuova vita al giardino destinato ai piccoli pazienti della UOC Oncoematologia pediatrica dell'Azienda: un luogo colorato e silenzioso che trasmette speranza e desiderio di rinascita. #ospedalePadova - facebook.com facebook Indiani uccisi a Covo, tre indagati: il killer ancora in fuga #omicidio x.com