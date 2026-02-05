Autisti Flixbus litigano a Torino dopo un viaggio di 12 ore uno rompe il naso al collega | condannato

Un litigio tra autisti di Flixbus a Torino si è concluso con uno dei due che ha riportato un trauma al naso. I due, che avevano appena finito un viaggio di dodici ore da Francoforte, sono scoppiati in una discussione nel deposito di corso Vittorio Emanuele. La lite è degenerata e uno dei conducenti ha colpito l’altro, provocando il ferimento. La polizia è intervenuta e ha condannato l’autista responsabile, che ora dovrà affrontare le conseguenze legali.

Accusato di lesioni, deve anche risarcire la vittima con 2.000 euro di provvisionale Per dodici ore si sono alternati alla guida del pullman, da Francoforte a Torino, fino al terminal di corso Vittorio Emanuele. Qui, questi due autisti della compagnia Flixbus sono passati alle mani. Risultato: uno ha rotto al collega il naso e oggi, 5 febbraio, sei anni dopo i fatti, è stato condannato dal giudice di pace Giovanni Pomero. L'imputato, difeso dall'avvocata Alessandra Piano, era accusato di lesioni. Il dispositivo stabilisce per lui una multa di 600 euro. Deve, inoltre, risarcire subito la vittima, parte civile con il legale Edoardo Vizzari, con 2.000 euro di provvisionale.

