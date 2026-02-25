Calhanoglu pronto al rientro | il turco si è allenato con il gruppo per il Genoa…

Calhanoglu. Arrivano segnali incoraggianti per Cristian Chivu, che potrebbe presto ritrovare una pedina fondamentale nel proprio centrocampo. Dopo giorni di attesa, le condizioni di Hakan Calhanoglu sembrano infatti in netto miglioramento, aumentando l’ottimismo nello staff nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra ha svolto un lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo la recente eliminazione europea, con il regista turco che ha preso parte alla seduta con il gruppo. L’unico assente è stato Lautaro Martinez, ancora impegnato nel percorso di recupero. Calhanoglu: possibile rientro già nel weekend. Se le prossime sessioni di allenamento tra giovedì e venerdì daranno esiti positivi, Calhanoglu potrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la sfida di campionato contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche:

Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere

Inter, Calhanoglu salta il Genoa: Chivu cerchia il rientro

Temi più discussi: Lecce-Inter, Chivu: Dimarco ha un sinistro migliore del mio, ora testa al Bodo; Le probabili formazioni della 26^ giornata; Inter, Dumfries gioca contro il Bodo/Glimt? Le ultime sull’esterno olandese; L’Inter ritrova Dumfries e Calhanoglu.

Infortunio Calhanoglu, che sorpresa: c’è la data del rientroNovità importantissime in casa Inter il giorno dopo la vittoria sul campo del Lecce: ecco cosa sta succedendo. L’Inter si impone sul campo del Lecce nell’anticipo serale del 26esimo turno di Serie A e ... calciomercato.it

Inter, Calhanoglu pronto al rientro contro l'AtalantaCristian Chivu torna a puntare sui titolarissimi per la prossima sfida contro l'Atalanta di domenica a Bergamo. È infatti pronto a tornare dal 1' Calhanoglu, in mediana insieme a Barella e Mkhitaryan ... ansa.it

GdS - #Chivu pronto a riabbracciare #Dumfries e #Calhanoglu: oggi lavoro in gruppo, la convocazione si avvicina x.com

In gruppo ci sono Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Restano a casa Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che lavora col gruppo ed è quasi pronto - facebook.com facebook