Fuga folle a Policoro | scontro con i Carabinieri e chilo di cocaina

A Policoro, un inseguimento a tutta velocità tra un’auto e i Carabinieri si è concluso con l’arresto di un giovane di 24 anni. Durante la fuga, l’automobilista ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare il veicolo e a trovare a bordo circa un chilo di cocaina. L’intera operazione ha portato all’arresto del conducente e al sequestro della droga.

Un inseguimento ad alta velocità ha scosso la tranquillità di Policoro, portando all’arresto di un ventiquattrenne con una quantità massiccia di stupefacenti. Il giovane, che non risultava avere precedenti penali, è stato fermato dai Carabinieri dopo una fuga disperata che ha coinvolto il danneggiamento di un veicolo dell’Aliquota Operativa. La dinamica del controllo e il sequestro a Policoro. Tutto è iniziato durante un normale accertamento stradale condotto dai militari. Quando l’auto è stata bloccata, il conducente di 24 anni ha deciso di non fermarsi, dando il via a una corsa pericolosa per evitare il controllo. Durante la manovra di fuga, il guidatore ha speronato l’autocivetta dei Carabinieri impegnata nel inseguimento, causando danni al mezzo militare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Policoro: scontro con i Carabinieri e chilo di cocaina Notizie correlate Blitz dei carabinieri: in casa un chilo di cocaina e pistole modificate, due arrestiOperazione del nucleo investigativo: fermati un 49enne italiano e un 21enne straniero. Via vai sospetto, blitz dei carabinieri: trovati un chilo di cocaina, pistole modificate e un macheteBologna, 9 marzo 2026 — Un chilo di cocaina nascosto in casa, due pistole modificate per sparare proiettili veri, munizioni e perfino un machete con... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Matera, la fuga folle in auto di un 54enne ubriaco: l'epilogo dell'inseguimento; Matera la fuga folle in auto di un 54enne ubriaco | l' epilogo dell' inseguimento. In fuga con un chilo di cocaina, arrestato giovane di PolicoroIl 24enne non si era fermato al posto di blocco dei Carabinieri che lo hanno inseguito fino a Nova Siri. La droga lanciata dal finestrino è stata recuperata ... rainews.it Policoro, arrestato 24enne dopo fuga e inseguimento: sequestrato oltre un chilo di cocainaI Carabinieri della Compagnia di Policoro, nel contesto dei controlli straordinari del territorio, finalizzati alla repressione del traffico di droga, hanno arrestato un ventiquattrenne incensurato de ... lasiritide.it Catanzarese arrestato dopo una folle corsa sulla Statale 106. Durante la fuga, l'uomo avrebbe lanciato involtini di droga dal finestrino. La Polizia, con il supporto dei Carabinieri, lo ha bloccato predisponendo un dispositivo di contenimento. L'ARTICOLO C - facebook.com facebook Furto nel parcheggio del supermercato, poi la folle fuga e lo schianto x.com