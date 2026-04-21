Frutta secca | il boom della New Factor punta ai 40 milioni

Una società specializzata in frutta secca tostata, con sede in Romagna, ha annunciato durante la fiera Macfrut un piano di espansione volto a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri. La compagnia ha anche comunicato l’obiettivo di raggiungere un fatturato di circa 40 milioni di euro nei prossimi anni. La strategia prevede investimenti e nuovi accordi commerciali per aumentare la distribuzione dei propri prodotti.

La New Factor, realtà del comparto della frutta secca tostata con base in Romagna, ha presentato al Macfrut una strategia di espansione che punta a consolidare la sua presenza internazionale. I numeri dell’azienda della famiglia Annibali confermano un percorso di crescita accelerata iniziato nel 2024, con risultati che superano le medie del settore nazionale. Dati di bilancio e performance di mercato. Il consolidamento economico dell’impresa si traduce in cifre nette: il bilancio relativo all’anno 2025 ha registrato un fatturato superiore ai 30 milioni di euro, segnando un incremento del 15% rispetto all’esercizio precedente. La spinta positiva non si è esaurita con la chiusura dell’anno solare, poiché i dati del primo quadrimestre del 2026 indicano un balzo del 20%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frutta secca: il boom della New Factor punta ai 40 milioni Notizie correlate Leggi anche: L'azienda specializzata nel mercato della frutta secca supera i 30 milioni di fatturato. Previste nuove assunzioni Leggi anche: Murano S.p.A. e Baraclit: nasce il nuovo hub europeo della frutta secca