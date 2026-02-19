Murano SpA e Baraclit | nasce il nuovo hub europeo della frutta secca

Il fatto che Murano S.p.A. e Baraclit abbiano unito le forze ha portato alla creazione di un nuovo centro europeo dedicato alla frutta secca. La collaborazione mira a migliorare la logistica e ridurre i tempi di consegna, grazie a un impianto all’avanguardia situato ad Arezzo. La struttura, con tecnologie moderne, ospiterà diverse aziende del settore, creando nuove opportunità di lavoro. La decisione arriva dopo mesi di negoziati e investimenti significativi, e segna un passo importante per il mercato europeo della frutta secca.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – tra innovazione, efficienza e sostenibilità Il nuovo stabilimento è frutto della collaborazione strategica tra la Murano S.p.A., leader in Italia nel settore della Frutta Secca, e Baraclit ai vertici del comparto Edilizia Industriale, riconosciuta per aver contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell'architettura industriale con strutture innovative e soluzioni costruttive d'avanguardia, tra cui Prada, Brunello Cucinelli, Bianchi Bicycles, Aruba e appunto Murano S.p.A. L'hub, su un'area di oltre 70.