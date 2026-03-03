Ordinanza urgente del sindaco per abbattere oltre 100 alberi pericolanti a Pineta Riviera

Il sindaco di Mondragone ha firmato un’ordinanza urgente per abbattere oltre 100 alberi pericolanti nella Pineta Riviera, lungo la Strada Statale 7quater al km 21+700. La decisione riguarda il taglio di numerose alberature considerate a rischio, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area. L’intervento è stato comunicato ufficialmente e riguarda un’operazione immediata.

🔗 Leggi su Casertanews.it

