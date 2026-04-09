Legionella in hotel a Frosinone ordinanza urgente per la sicurezza degli ospiti

Un'ordinanza urgente è stata firmata il 8 aprile dal sindaco di Frosinone in risposta a una segnalazione della ASL locale. La comunicazione riguarda la presenza del batterio Legionella pneumophila in un impianto idrico di un hotel della zona. La misura mira a garantire la sicurezza degli ospiti e a prevenire eventuali rischi per la salute pubblica. La situazione è ora sotto controllo e in fase di gestione.

Un nuovo episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza sanitaria nel territorio. Con un’ordinanza datata 8 aprile, il Sindaco è intervenuto dopo la segnalazione della ASL di Frosinone, che ha accertato la presenza del batterio Legionella pneumophila nell’impianto idrico di una struttura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Muro cede e colpisce un’auto: ordinanza urgente per la sicurezzaDopo il cedimento di una muratura in tufo e il coinvolgimento di un’auto in sosta, chiusa via Sant’Anna e traffico limitato. Crollano calcinacci dal Palazzo Ducale: ordinanza urgente del sindaco per la messa in sicurezzaOrdinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del “Palazzo Ducale” di via Marconi, angolo via Marini, nel Comune di Cesa. Si parla di: Legionella pneumophila: sintomi, trasmissione e cura. Legionella in un hotel a Montecatini, sigillate due camereIl Comune ha emesso un’ordinanza che obbliga i titolari dell’albergo a effettuare la bonifica dell’impianto idrico delle due camere entro tre giorni dalla notifica del provvedimento Montecatini ... lanazione.it Legionella in hotel, chiuse sette stanzeUn controllo dell’ASL di Salerno ha rilevato la presenza del batterio della Legionella nell’impianto idrico di un hotel situato a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. A seguito della ... ilfattovesuviano.it