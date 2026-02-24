Ordinanza non rispettata troppo rumore da un laboratorio di pasticceria | scatta lo stop ai macchinari

Un laboratorio di pasticceria ha continuato a produrre alti livelli di rumore, nonostante l’ordinanza che ne ordinava la riduzione. La causa principale è la mancata installazione di dispositivi insonorizzanti entro il termine stabilito. I macchinari sono rimasti attivi, disturbando i residenti vicini, che avevano segnalato il problema più volte. Le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente, sospendendo l’attività dei macchinari fino a nuove disposizioni.

Ad agosto 2025, a seguito dei rilievi Arpa, era stato chiesto di risolvere il problema riscontrato nel cortile condominiale. Non essendo stato ottemperato la polizia locale ha multato l'attività e a gennaio 2026 la Asl ha segnalato il rischio per la salute pubblica e chiesto un intervento urgente. Trenta i giorni utili per intervenire o si rischiano risvolti penali Avrebbero dovuto risolvere il problema dopo che arrivò la prima ordinanza con cui si chiedeva di risolvere il problema del troppo rumore entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza sindacale con cui si disponeva l'intervento, ma non lo avrebbero fatto e così, dopo una multa elevata dalla polizia locale, ora di ordinanza sindacale ne è arrivata un'altra che impone lo stop all'uso dei macchinari che si trovano nell'area condominiale e di farli quegli interventi relazionandoli entro 30 giorni.

