Frosinone Calcio da Bracaglia a Koutsoupias | i tempi di recupero degli infortunati
Il Frosinone sta affrontando un momento di difficoltà a causa di diversi infortuni tra i giocatori chiave. Tra i più recenti, ci sono stati problemi fisici che hanno coinvolto alcuni elementi della rosa, e i tempi di recupero variano da caso a caso. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con alcuni atleti ancora in fase di riabilitazione, mentre altri stanno tornando in campo dopo il lungo stop.
Il Frosinone entra nella fase decisiva della stagione con qualche problema fisico di troppo, proprio mentre la corsa alla promozione diretta si fa sempre più serrata. Il bollettino medico diffuso dal club giallazzurro fotografa una situazione mista tra buone notizie e assenze pesanti.La tegola.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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