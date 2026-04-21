Frosinone Calcio da Bracaglia a Koutsoupias | i tempi di recupero degli infortunati

Il Frosinone sta affrontando un momento di difficoltà a causa di diversi infortuni tra i giocatori chiave. Tra i più recenti, ci sono stati problemi fisici che hanno coinvolto alcuni elementi della rosa, e i tempi di recupero variano da caso a caso. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con alcuni atleti ancora in fase di riabilitazione, mentre altri stanno tornando in campo dopo il lungo stop.