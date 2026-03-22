Infortunati Napoli da Di Lorenzo a Rrrahmani | il rientro si avvicina? Cosa filtra sui tempi di recupero

Diversi giocatori del Napoli, tra cui Di Lorenzo e Rrrahmani, sono attualmente infortunati e si preparano a tornare in campo. Le ultime notizie indicano che i tempi di recupero stanno accelerando e i medici stanno monitorando attentamente i progressi. La possibile ripresa delle attività potrebbe avvenire nelle prossime settimane, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sui tempi esatti di rientro.

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