Infortunati Juve | l’esito ufficiale degli esami di Vlahovic e Perin Le loro condizioni e i tempi di recupero mentre Adzic…Ultimissime

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giocatori della Juventus hanno effettuato esami medici dopo infortuni recenti. Vlahovic e Perin si sono sottoposti a controlli che hanno chiarito le loro condizioni, con indicazioni sui tempi di recupero. Nel frattempo, ci sono aggiornamenti anche su un altro giocatore, Adzic, riguardo alle sue condizioni fisiche. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi sui loro programmi di rientro.

di Marco Baridon Infortunati Juve: l’esito ufficiale degli esami di Vlahovic e Perin. Le condizioni e i tempi di recupero, novità anche su Adzic. La Juventus deve fare i conti con l’infermeria dopo la sfida di campionato contro il Genoa. La società bianconera ha diramato un bollettino ufficiale per fare chiarezza sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave, che hanno accusato problemi muscolari nelle ultime ore. Il report diramato delinea un quadro clinico preciso per tre tesserati della Vecchia Signora: Dusan Vlahovic, Mattia Perin e Vasilije Adzic. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE L’infortunio di Dusan Vlahovic: lesione al polpaccio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Ultimissime Juve LIVE: esami al J Medical per Vlahovic e Perin, gli aggiornamenti sulle loro condizionidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

INFORTUNIO VLAHOVIC | SPALLETTI FA CHIAREZZA SUI TEMPI DI RECUPERO

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