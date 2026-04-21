Frontale sullo svincolo autostradale traffico bloccato

Un incidente si è verificato questa mattina allo svincolo di un'autostrada, provocando il blocco del traffico in entrambe le direzioni. Due veicoli si sono scontrati frontalmente, e le persone a bordo sono rimaste ferite, anche se in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione e ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, dopo che le rispettive auto si sono scontrate, pare frontalmente. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 8.50 di martedì 21 aprile 2026 allo svincolo di Genova Est sull'autostrada A12.Forti ripercussioni sul traffico, rimasto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Como, incidente in via Asiago: auto ribaltata, svincolo della A9 bloccato e traffico in tiltComo, 8 aprile 2026 - Uscita dell'autostrada A9 in direzione Como Lago chiusa in uscita, e in ingresso direzione Como Centro, con gravi ripercussioni... Nuovo svincolo autostradale, Salvini a Maddaloni per l'inaugurazione"Mercoledì 4 marzo inaugureremo con il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini lo svincolo di Maddaloni dell'Autostrada A30, un... Contenuti utili per approfondire Salvini inaugura a Maddaloni svincolo autostradale dell’A30 Caserta-SalernoInaugurato oggi, dopo trent'anni di attesa, il nuovo svincolo di Maddaloni sull'autostrada A30 Caserta-Salerno. Da questa sera l'opera sarà aperta al traffico. L'opera, dal costo di 22 milioni di euro ... napoli.repubblica.it Autostrada A30 Caserta-Salerno, apre il nuovo svincolo di MaddaloniInaugurato il nuovo svincolo Maddaloni dell'Autostrada A30 Caserta-Salerno. Il taglio del nastro è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 4 marzo, mentre l'uscita e l'ingresso sono stati attivati in ... fanpage.it