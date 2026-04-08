Questa mattina alle 8, un incidente in via Asiago a Como ha provocato il ribaltamento di un’auto, causando la chiusura dell’uscita dell’autostrada A9 in direzione Como Lago e l’ingresso in direzione Como Centro. La chiusura ha generato lunghe code e blocchi nel traffico della zona, con ripercussioni sulle strade limitrofe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno gestendo la situazione.

Como, 8 aprile 2026 - Uscita dell'autostrada A9 in direzione Como Lago chiusa in uscita, e in ingresso direzione Como Centro, con gravi ripercussioni sul traffico, a causa di un incidente avvenuto questa mattina alle 8.30 i n via Asiago, che ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali ribaltato su un fianco. Intervento dei soccorsi. Sul posto, assieme al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, per la messa in sicurezza dei veicoli, tra cui una vettura ibrida che era ancora in funzione all'arrivo delle squadre. Partecipazione delle forze dell'ordine. Sul luogo dell'incidente, in breve tempo sono arrivati anche tutti gli altri soccorritori e forze di polizia: non solo automedica e ambulanze del 118, ma anche Polizia stradale di Como, Anas e Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, incidente in via Asiago: auto ribaltata, svincolo della A9 bloccato e traffico in tilt

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