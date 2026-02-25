Nuovo svincolo autostradale Salvini a Maddaloni per l' inaugurazione

"Mercoledì 4 marzo inaugureremo con il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini lo svincolo di Maddaloni dell'Autostrada A30, un impegno che la classe dirigente della Lega in Campania aveva preso nei confronti dei nostri cittadini che, per quest'opera, in passato hanno assistito a rallentamenti, stop e ripartenze". Lo annuncia il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. "Oggi arriviamo finalmente al traguardo grazie a un'accelerazione decisiva impressa dal Ministro Salvini che ha sbloccato un iter fondamentale per dare uno sprint decisivo a questa opera. Una sinergia portata avanti anche dal sindaco di Maddaloni De Filippo che - aggiunge - ha seguito con costanza il completamento dei lavori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

