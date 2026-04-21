Frodi ai cittadini Poste Italiane e Polizia di Stato insegnano la prevenzione

Oggi e domani, i rappresentanti di Poste Italiane e della Polizia di Stato si trovano nell’ufficio postale di via Guido Monaco ad Arezzo per incontrare i cittadini. L’obiettivo è fornire informazioni e consigli sui rischi legati alle frodi, con l’intento di aiutare le persone a riconoscere e prevenire eventuali truffe. L’evento si svolge in un contesto di sensibilizzazione e prevenzione delle frodi ai danni dei cittadini.

Poste Italiane e Polizia di Stato incontrano oggi e domani i cittadini di Arezzo, nell’ufficio postale di via Guido Monaco, per dialogare sui rischi legati alle frodi. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i partecipanti sui potenziali rischi delle frodi e aiutarli a sviluppare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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