Torna la pioggia sull' Abruzzo | è allerta gialla per temporali nel pomeriggio di giovedì

Da chietitoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, l'Abruzzo si trova sotto allerta gialla per temporali, secondo quanto comunicato dal Centro funzionale d'Abruzzo. La pioggia è prevista tornare sulla regione, con possibili rovesci e temporali nel corso del giorno. La situazione interessa le diverse zone della regione e richiede attenzione alle condizioni meteorologiche.

Allerta gialla per temporali, nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, sull'Abruzzo. È la comunicazione diffusa dal Centro funzionale d'Abruzzo. La giornata, iniziata con cieli sereni, terminerà dunque con l'ombrello. I meteorologi di 3bmeteo prevedono infatti nubi in progressivo aumento e piogge dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo, pioggia e temperature in lieve calo: le previsioniAllerta gialla sull'Abruzzo, nella giornata di mercoledì 11 marzo, per temporali; lo comunica il Centro funzionale d'Abruzzo.

Pioggia a Roma e nel Lazio, continuano i temporali: allerta gialla per oggi e domani, 4 e 5 gennaio 2026Una domenica bagnata quella di oggi a Roma e nel Lazio, dove i temporali non accennano a terminare: allerta di colore giallo, ecco dove.

Una raccolta di contenuti su Torna la pioggia sull'Abruzzo è allerta...

Temi più discussi: Pioggia in arrivo, poi torna il sole. I dati sull’inverno (meteorologico) appena finito; Stop alla primavera in anticipo: arrivano pioggia, vento e neve; Previsioni meteo, settimana con piogge e temporali sparsi; In Sicilia torna la pioggia, allerta meteo per venerdì: le previsioni.

Torna la pioggia a Como, soprattutto sabato: le previsioni per il weekendUn lieve indebolimento dell'anticiclone sta permettendo il passaggio di un rapido sistema frontale, responsabile di qualche pioggia in Toscana e al Nordest. I fenomeni più consistenti impegnano la Tos ... quicomo.it

torna la pioggia sullMeteo: ADDIO Alta Pressione, torna la PIOGGIA sull’ItaliaDopo tre settimane l'anticiclone cede definitivamente. Abbiamo avuto condizioni meteo assolutamente statiche. Niente scossoni, aria ferma. Adesso ... meteogiornale.it

Digita per trovare news e video correlati.