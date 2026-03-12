Torna la pioggia sull' Abruzzo | è allerta gialla per temporali nel pomeriggio di giovedì

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, l'Abruzzo si trova sotto allerta gialla per temporali, secondo quanto comunicato dal Centro funzionale d'Abruzzo. La pioggia è prevista tornare sulla regione, con possibili rovesci e temporali nel corso del giorno. La situazione interessa le diverse zone della regione e richiede attenzione alle condizioni meteorologiche.

Allerta gialla per temporali, nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, sull'Abruzzo. È la comunicazione diffusa dal Centro funzionale d'Abruzzo. La giornata, iniziata con cieli sereni, terminerà dunque con l'ombrello. I meteorologi di 3bmeteo prevedono infatti nubi in progressivo aumento e piogge dal.