UAE Tour femminile 2026 doppio trionfo per Elisa Longo Borghini | Trinca Colonel è splendida seconda

Elisa Longo Borghini conquista la quarta tappa del UAE Tour femminile, portando a casa la vittoria e il primo posto in classifica generale. La campionessa della UAE Team ADW ha dominato la corsa di 156 chilometri, partendo da Al Ain e arrivando sul Jebel Hafeet. Per lei è il terzo successo in quattro edizioni di questa gara, mentre Trinca Colonel si è piazzata seconda, regalando un’altra giornata di grandi emozioni nel ciclismo femminile.

Elisa Longo Borghini si conferma inarrestabile in quella che potremmo definire la corsa di casa. La campionessa della UAE Team ADW vince la quarta tappa del UAE Tour femminile, Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium-Jebel Hafeet di 156 chilometri, conquista la classifica generale e si aggiudica il terzo successo in quattro edizioni della corsa emiratina. Sugli scudi l'encomiabile Monica Trinca Colonel, seconda di giornata e della generale. La salita finale di Jebel Hafeet, asperità di 10,7 chilometri al 6,9%, si rivela decisiva. La fuoriclasse italiana sfrutta il massiccio lavoro della sua squadra e attacca a 3,7 chilometri dal traguardo.

