Mancano meno di 24 ore alla seconda tappa del trittico delle Ardenne 2026, con la Freccia Vallone che si disputa in Belgio. Dopo la vittoria di Remco Evenepoel all’Amstel Gold Race di domenica, l’attenzione si concentra sulla classica di 90 anni, che vedrà al via numerosi italiani, tra cui uno con il nome di Scaroni. La corsa si svolgerà su un percorso impegnativo, con numerosi atleti pronti a darsi battaglia.

Mancano ormai meno di 24 ore al secondo appuntamento del trittico della Ardenne 2026. Dopo l’Amstel Gold Race di domenica, conclusa con la vittoria di Remco Evenepoel, adesso l’attenzione si sposta in Belgio per l’edizione numero 90 della Freccia Vallone. Prima del gran finale con la Liegi-Bastogne-Liegi, saranno quindi i muri della classica belga a regalare un grande antipasto. Il grande assente di quest’anno è indubbiamente Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, campione nel 2025, ha scelto di continuare lontano dalle gare la preparazione per la quarta Monumento della stagione. Lo spettacolo del circuito finale, con il mitico Mur de Huy (da affrontare tre volte), sarà comunque garantito da uno dei nomi più caldi dell’avvio di stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia Vallone 2026, tutti gli italiani in gara. C’è Scaroni

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