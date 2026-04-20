Freccia Vallone 2026 Evenepoel non ci sarà

Il ciclista belga non prenderà parte alla prossima edizione della Freccia Vallone, una delle classiche delle Ardenne prevista per aprile. La corsa, inserita nel calendario del 2026, non vedrà la presenza del corridore, che ha già annunciato di non partecipare. La manifestazione si svolgerà come programmato, ma senza la sua partecipazione. La gara si inserisce in un ciclo di corse di un giorno che si svolgono in Belgio e in Francia.

Roma, 20 aprile 2026 - Neanche nel 2026 verrà completato il Trittico delle Ardenne, impresa riuscita ai soli Philippe Gilbert nel 2011 e al compianto Davide Rebellin nel 2004: ciò perché Remco Evenepoel, vincitore domenica dell' Amstel Gold Race 2026, non sarà al via della Freccia Vallone 2026 di mercoledì. La decisione di Evenepoel sulla Freccia Vallone 2026. Ad annunciarlo è la sua Red Bull-Bora- Hansgrohe tramite un comunicato ufficiale riportato da Sporza. "Evenepoel non prenderà parte alla gara per recuperare dall'Amstel Gold Race e si concentrerà quindi completamente sulla Liegi-Bastogne-Liegi ". Restano dunque due i gettoni del belga nel secondo atto delle Ardenne: quello del 2022, gara vinta da Dylan Teuns e chiusa con un mesto 43esimo posto, e quello del 2025, quando arrivò nono nel giorno del trionfo di Tadej Pogacar.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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