Oggi in televisione va in onda la Freccia del Brabante 2026, una delle classiche più rilevanti del ciclismo belga. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa terreni misti tra pavé e salite, tra le tappe di avvicinamento alle Ardenne. Il primo appuntamento della stagione su questo tracciato coinvolge diversi favoriti, pronti a sfidarsi lungo i circa 200 chilometri di corsa.

Dal pavé alle côte, la tappa di mezzo è la Freccia del Brabante che si disputerà oggi in terra belga. Andiamo a scoprirla al meglio con programma, percorso e favoriti. PERCORSO. Questa edizione del 2026 avrà un chilometraggio leggermente inferiore rispetto a quelle passate. Rimangono le certezze del luogo di partenza (Beersel) e di quello di arrivo (Overijse). Un’altra differenza con la corsa dell’anno scorso è quella che i corridori dovranno affrontare un muro in meno. Il gruppo dovrà subito faticare fin da subito, visto che nei primi tredici chilometri verranno affrontati Alsemberg (1.5km al 3.9%, picco all’8.9%) e Bruineput (1.2km al 5.7%, picco al 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Primo appuntamento verso le Ardenne

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