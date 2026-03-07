Parigi-Nizza 2026 chi parteciperà? La startlist | tutti contro Jonas Vingegaard

La corsa Parigi-Nizza 2026 sta per aprire i battenti con una startlist ricca di atleti. Tra i partecipanti ci sono numerosi corridori di alto livello, pronti a sfidarsi lungo le strade francesi e italiane. La gara, nota anche come Corsa del Sole, sarà il primo grande appuntamento della stagione ciclistica su strada. La competizione si svolge in diverse tappe che attraversano varie regioni.

Entra nel vivo la stagione del ciclismo su strada. Classiche, ma non solo, spazio anche alla Corsa del Sole, la Parigi-Nizza. Sarà spettacolo sulle strade francesi: al via infatti troviamo Jonas Vingegaard che fa il suo debutto stagionale per poi virare verso il Giro d’Italia, alla prima partecipazione della carriera. Non mancano gli uomini da seguire: da Juan Ayuso a Lenny Martinez, con anche alcuni azzurri interessanti in gara. Decathlon CMA CGM Team HOOLE Daan BISSEGGER Stefan BOL Cees CHAMBERLAIN Oscar DE PESTEL Sander PRODHOMME Nicolas SCOTSON Callum Movistar Team ROMEO Iván HESSMANN Michel CEPEDA Jefferson Alveiro GARCÍA PIERNA Raúl... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, chi parteciperà? La startlist: tutti contro Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard conferma la partecipazione alla Parigi-NizzaNel calendario della stagione 2026 si registra un cambio di programma che riguarda direttamente il fuoriclasse della formazione Visma | Lease a Bike. Leggi anche: Jonas Vingegaard cambia i piani: sarà al via della Parigi-Nizza Approfondimenti e contenuti su Parigi Nizza 2026 chi parteciperà La.... Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026, il percorso (Tutte le Altimetrie); Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappa; Parigi-Nizza 2026, la guida completa: percorso e tappe; Parigi-Nizza 2026: le tappe e i protagonisti. Parigi-Nizza 2026: i favoriti. Vingegaard al debutto stagionale, McNulty e Ayuso pronti a sfidarloGli appassionati del grande ciclismo internazionale si preparano a vivere una settimana nella quale avranno l'imbarazzo della scelta con due grandi corse ... oasport.it Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappaDomenica 8 marzo si alzerà il sipario sulla Parigi-Nizza 2026, corsa che rappresenta uno dei primi importanti snodi stagionali utili per la preparazione ... oasport.it Parigi-Nizza 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com Parigi-Nizza 1996 Un momento delicato per Laurent Jalabert, vincitore della corsa: A 50 km dalla conclusione della sesta tappa a Saint Tropez, il francese è scivolato a terra insieme a una decina di corridori, picchiando il ginocchio e la parte sinistra del viso. S - facebook.com facebook