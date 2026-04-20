Crosetto su missione a Hormuz | Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza
Il ministro della difesa ha dichiarato che, se si dovesse intervenire nella zona di Hormuz, sarebbe preferibile farlo con un mandato delle Nazioni Unite, ma che in assenza di questo si è pronti a intervenire comunque. La polemica attuale riguarda la legittimità dell'azione e la necessità o meno di un supporto internazionale formale prima di procedere. La decisione finale dipende da valutazioni politiche e militari.
(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Se dobbiamo andare. adesso la polemica è il mandato o non mandato dell'ONU. Io sono stato il primo a parlare di necessità di mandato dell'ONU. Però ho la totale consapevolezza e certezza che con un mandato dell'ONU sarebbe molto meglio per tutti, ma ho visto che l'ONU può essere bloccato in Consiglio di Sicurezza dal primo che si alza e lo blocca. Allora, se io devo scegliere pragmaticamente tra la necessità di mettere in sicurezza Hormuz con una coalizione internazionale di cui magari fanno parte 30, 40 o 50 nazioni, senza un mandato dell'ONU — perché quella crisi mi entra nelle case di ogni italiano,...🔗 Leggi su Iltempo.it
Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza
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