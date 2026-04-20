Il ministro della difesa ha dichiarato che, se si dovesse intervenire nella zona di Hormuz, sarebbe preferibile farlo con un mandato delle Nazioni Unite, ma che in assenza di questo si è pronti a intervenire comunque. La polemica attuale riguarda la legittimità dell'azione e la necessità o meno di un supporto internazionale formale prima di procedere. La decisione finale dipende da valutazioni politiche e militari.

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Se dobbiamo andare. adesso la polemica è il mandato o non mandato dell'ONU. Io sono stato il primo a parlare di necessità di mandato dell'ONU. Però ho la totale consapevolezza e certezza che con un mandato dell'ONU sarebbe molto meglio per tutti, ma ho visto che l'ONU può essere bloccato in Consiglio di Sicurezza dal primo che si alza e lo blocca. Allora, se io devo scegliere pragmaticamente tra la necessità di mettere in sicurezza Hormuz con una coalizione internazionale di cui magari fanno parte 30, 40 o 50 nazioni, senza un mandato dell'ONU — perché quella crisi mi entra nelle case di ogni italiano,...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza

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