Nella gara a squadre di sciabola valida per la Coppa del Mondo a Budapest, gli sciabolatori italiani si sono classificati nella top 10. La competizione si è conclusa con la vittoria della squadra francese, che ha conquistato il primo posto. La spedizione azzurra ha ottenuto un piazzamento tra le prime dieci posizioni.

Termina con un piazzamento in top 10 la gara della spedizione azzurra in quel di Budapest, città che ha ospitato in questo fine settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola, contrassegnata come sappiamo dalla splendida seconda posizione ottenuta ieri da Matteo Neri. l’Italia ha infatti ottenuto il nono posto nella gara a squadre, complice un incrocio insidiosissimo nel primo turno. Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini, già ammessi agli ottavi in virtù del ranking, si sono ritrovati al cospetto dell Russia, in gara da regolamento come squadra neutrale (AIN). Sulla falsa riga di quanto successo a Tashkent con le donne, anche in questo caso i nostri ragazzi hanno venduto caro la pelle, confezionando un assalto equilibratissimo terminato con il punteggio di 45-41. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: sciabolatori noni nella prova a squadre in Coppa del Mondo. Trionfo della Francia a Budapest

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