In occasione della Milano Design Week 2026, Louis Vuitton ha presentato una nuova collezione Objets Nomades, accompagnata da una mostra dedicata all’Art Déco e al design contemporaneo. Il marchio ha evidenziato come la creazione di oggetti semplici e belli richieda un impegno notevole. La manifestazione si svolge come di consueto, attirando numerosi visitatori interessati alle ultime novità del settore.

Come ormai da tradizione, in occasione della Milano Design Week 2026, Louis Vuitton presenta una nuova collezione Objets Nomades con una mostra che celebra l’Art Déco e il design contemporaneo. Collaboratore artistico della maison negli anni ’20 e figura di spicco dell’Art Déco, il lavoro di Pierre-Émile Legrain è protagonista di una collezione che ne ripercorre l’opera sotto una nuova lente, collegando passato e presente di Louis Vuitton. È proprio all’artista francese che si deve il primo mobile creato dalla maison parigina – una toeletta in ebano laccato – ora riproposto in un’edizione speciale, insieme ad altre creazioni provenienti dagli archivi di Charlotte Perriand e dello stesso Legrain.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Franck Genser: «Ci vuole moltissimo lavoro per creare qualcosa di semplice e bello»

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Argomenti più discussi: Franck Genser at Design Défilé; La mostra Louis Vuitton Objets Nomades torna alla Milano Design Week 2026; Louis Vuitton: alla Milano Design Week riscopre Pierre Legrain e fa rivivere un grande maestro dell’Art Déco francese.