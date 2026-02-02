Un giovane imprenditore di 31 anni, Del Vecchio, decide di investire in Italia invece di trasferire risorse all’estero. La sua scelta sorprende in un Paese che da tempo si chiede come trattenere talenti e capitali. Del Vecchio punta a creare lavoro e a far crescere l’economia, sfidando le difficoltà del sistema. La sua decisione dimostra che c’è ancora chi crede nelle opportunità italiane e vuole rimanere.

In un Paese che da anni si interroga su come trattenere talenti e capitali, fa notizia — e dovrebbe far riflettere — la scelta di un giovane imprenditore di investire in Italia invece di portare altrove risorse e opportunità. Leonardo Maria Del Vecchio ha 31 anni, un’eredità importante e una decisione tutt’altro che scontata: trasformare un patrimonio enorme in iniziative produttive capaci di creare lavoro. Eppure, invece di un confronto serio sul merito di queste scelte, assistiamo a un attacco carico di spocchia e pregiudizio da parte di alcuni noti commentatori, come Giannini e Scanzi. Il bersaglio non è solo una persona, ma un’idea: quella che fare impresa, oggi, non debba essere un atto sospetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Del Vecchio, 31 anni e un’idea scomoda: creare lavoro in un’Italia che vuole crescere. Il coraggio non va attaccato…

Approfondimenti su Del Vecchio Italia

Ultime notizie su Del Vecchio Italia

