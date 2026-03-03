Paolo Vanoli esprime preoccupazione dopo il crollo della Fiorentina contro l’Udinese, sottolineando quanto sia facile distruggere quello che si è faticato a costruire e quanto invece richieda tempo e impegno per consolidarlo. La sua richiesta ai calciatori di riflettere sulla prestazione evidenzia il suo disappunto, mentre l’episodio ha generato reazioni nel mondo del calcio.

“È necessario che i calciatori si facciano un bell’esame di coscienza“. Si racchiude in queste parole la rabbia di Paolo Vanoli per la prestazione della sua Fiorentina contro l’Udinese. Nel posticipo della 27esima giornata di Serie A, la viola è crollata al Bluenergy Stadium, battuta dall’Udinese con un netto 3-0 grazie ai gol di Kabasele al 10', Davis su rigore al 64' e Buksa al 94'. La classifica parla chiaro: nonostante venisse da due successi consecutivi, la Fiorentina è ancora in zona retrocessione, terz’ultima a pari merito con Lecce e Cremonese a quota 24 punti. Per questo il tecnico lancia l’allarme: “Il campionato si sta accorciando, stanno arrivando le partite che contano e la testa farà la differenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci vuole tanto per costruire qualcosa e basta un attimo per distruggere tutto”: l’allarme di Vanoli dopo il crollo della Fiorentina

Vanoli post Fiorentina Como: «Ci serve qualcosa in più, su Piccoli ho una speranza»Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione...

Sprofondo viola, crollo Fiorentina: esonero Vanoli e sostituto sceltoLa Fiorentina ha perso di nuovo ed è sempre più ultima in classifica con i viola che vedono sempre più disastrosa la propria posizione.

Rich family kicked out wrong daughter. Next day, her CEO best friend married her—brother to lover!

Una raccolta di contenuti su Ci vuole tanto per costruire qualcosa e...

Temi più discussi: Vanoli duro con la squadra: Si facciano un esame di coscienza. Dispiaciuto per Rugani; Vanoli: Vittoria cercata, dedicata ai nostri tifosi; Fiorentina Jagiellonia, Vanoli: 'È mancato l'approccio, non volevo i supplementari'. Video; Fiorentina-Jagiellonia, Vanoli: In coppa voglio vedere la mentalità giusta. Gudmundsson può giocare.

Vanoli duro con la squadra: Si facciano un esame di coscienza. Dispiaciuto per RuganiLe parole dell'allenatore dei viola dopo la sconfitta al Bluenergy Stadium contro l'Udinese: Senza determinazione non si va da nessuna parte ... tuttosport.com

Pagina 2 | Non solo Kean, Vanoli si affida agli ex Juve per salvare la Fiorentina: Come sta Rugani. Fagioli...Il tecnico della Viola ha fatto il punto sul successo nel derby contro la formazione nerazzurra che rilancia la corsa salvezza. Così anche il nuovo allenatore dei pisani ... tuttosport.com

#Vanoli durissimo dopo #UdineseFiorentina 3-0: «Prestazione negativa, distruggiamo sempre quanto costruito. Zero tiri in porta e poca attenzione sulle palle inattive: i giocatori si facciano un esame di coscienza. #Rugani Non aveva i 90', deve ritrovare l x.com

Vanoli durissimo dopo la sconfitta per 3-0 incassata ad Udine Giocatori sotto esame: la salvezza sarà un traguardo duro da raggiungere #Vanoli #Fiorentina #Fantacalcio - facebook.com facebook