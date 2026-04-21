Francesco | un amico tra i banchi Lettera ad un uomo speciale

Una lettera è stata scritta indirizzandola a Francesco, considerato un amico tra i banchi, e rivolta a un uomo considerato speciale. La missiva è stata redatta in un momento in cui molte persone si stanno rivolgendo a lui, e il tono è informale, come se fosse seduto tra gli studenti di una scuola media. La lettera si rivolge direttamente a Francesco, immaginandolo presente in classe.

Caro Francesco, in un momento in cui tutti parlano di te, abbiamo deciso di scriverti una lettera come se fossi qui con noi, seduto sull’ultimo banco di una classe di scuola media. Sembra quasi che più si parli di te e più ti allontani da noi. Ecco, siamo un po’ stufi di santificarti mentre fuori il mondo sembra un videogioco di guerra e noi riusciamo sempre meno a capirlo. Sappiamo di te che hai voluto cambiare le cose dal di dentro, senza cercare un posto “alternativo”. Oggi, però, il mondo non sembra andare per il verso giusto: i Paesi escono dai trattati di pace, noi usciamo dalle chat quando litighiamo, e intanto le bombe cadono...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesco: un amico tra i banchi. Lettera ad un uomo speciale Notizie correlate Ostensione di San Francesco. I rappresentati delle istituzioni in visita speciale ad AssisiVerso la conclusione della terza settimana di ostensione, anche i rappresentanti delle istituzioni italiane hanno reso omaggio alle spoglie mortali... Leggi anche: Come in un episodio di "Dawson's Creek", l'attrice ha scelto di scrivere una lettera di suo pugno per salutare l'amico e collega scomparso ad appena 48 anni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Francesco: un amico tra i banchi. Lettera ad un uomo speciale; Livorno prima tappa della 25° edizione di Banca Generali – Un Campione per Amico; Marangoni vescovo da dieci anni. Sono cambiato anch’io; Al via la settima edizione del Circuito dei Santuari dell'Emilia-Romagna. Abu Mazen omaggia l'amico Francesco, domani da LeoneSubito dopo il suo arrivo a Roma, il presidente palestinese Abu Mazen, ha voluto recarsi a Santa Maria Maggiore per un momento di raccoglimento davanti alla tomba di Papa Francesco. Un omaggio al ... iltempo.it Accordo tra Hamas e Anp per Gaza. Abu Mazen sulla tomba di Papa FrancescoRoma, 6 novembre 2025 – È come rincontrare un vecchio amico aveva detto il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen), da vent’anni alla guida dell’Autorità nazionale palestinese, dopo il suo ultimo ... quotidiano.net Un anno fa moriva papa Francesco: oggi la messa a Santa Maria Maggiore e il messaggio di Leone x.com Il 21 aprile 2025 moriva Francesco. Dal «Buonasera» all’addio: le svolte, i sorrisi, il pellegrinaggio a Bonaria CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook