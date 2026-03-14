Ostensione di San Francesco I rappresentati delle istituzioni in visita speciale ad Assisi

Durante la terza settimana di ostensione, i rappresentanti delle istituzioni italiane hanno visitato Assisi per rendere omaggio alle spoglie di San Francesco, patrono d’Italia. La visita si è svolta nel contesto di una cerimonia ufficiale, con la partecipazione di varie autorità. La presenza delle istituzioni si è concentrata sulla venerazione della figura del santo e sulla partecipazione alle celebrazioni.

Verso la conclusione della terza settimana di ostensione, anche i rappresentanti delle istituzioni italiane hanno reso omaggio alle spoglie mortali di San Francesco, patrono d’Italia. Nella Sala Cimabue del Centro Convegni "Colle del Paradiso" il Custode fra Marco Moroni ha aperto la riflessione, a seguire i saluti istituzionali di Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, e Maria Domenica Castelloni, vicepresidente del Senato e l’intervento di Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi che ha evidenziato come "la visita al segno della vita di San Francesco da parte delle istituzioni mostra che nella nostra storia e nel presente è vivo il senso che è meglio avere patroni in cielo che padroni sulla terra". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ostensione di San Francesco. I rappresentati delle istituzioni in visita speciale ad Assisi Articoli correlati Ad Assisi per la prima volta l'ostensione delle reliquie di San FrancescoAGI - Per la prima volta, le reliquie di San Francesco sono esposte al pubblico ad Assisi, in Umbria, in occasione dell'800° anniversario della morte... San Francesco, ostensione storica delle spoglie: un pellegrinaggio unico ad Assisi, mai accaduto primaIn occasione dell’Anno Giubilare Francescano, la Chiesa vive un evento senza precedenti: l’ostensione storica delle spoglie di San Francesco. Tutto quello che riguarda Ostensione di San Francesco I... Temi più discussi: Ostensione ad Assisi, Accrocca: san Francesco attrae il mondo oggi come ieri; San Francesco, l’ostensione diventa un viaggio tra storia, fede e speranza; San Francesco: Assisi, ieri la visita dei rappresentanti delle istituzioni italiane all’ostensione delle spoglie mortali; Assisi, l’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco tra fede e speranza. San Francesco: Assisi, ieri la visita dei rappresentanti delle istituzioni italiane all’ostensione delle spoglie mortaliSi è tenuta ieri la visita dei rappresentanti delle istituzioni italiane all’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco, ad Assisi. Presso la Sala Cimabue del Centro convegni Colle del Paradis ... agensir.it Assisi, Fontana all’ostensione di San Francesco: «Preghiamo per l’Italia, il suo messaggio è speranza di pace»Delegazione parlamentare alla Basilica del Santo per le celebrazioni dell’VIII centenario. Aperta al pubblico fino al 22 marzo l’esposizione delle spoglie ... msn.com L'Ostensione straordinaria delle spoglie di san Francesco proseguirà ininterrottamente fino al 22 marzo 2026. - facebook.com facebook