A distanza di oltre ventiquattr’ore dalla notizia della morte di James Van Der Beek, il mondo di Dawson’s Creek si ferma per ascoltare la voce più attesa. Katie Holmes ha scelto di non affidarsi a un freddo comunicato stampa, ma di riprendere in mano carta e penna. Un gesto che richiama l’estetica della serie che li ha resi icone, trasformando il dolore privato in una testimonianza pubblica di gratitudine. Il cast di “Dawson’s Creek”. guarda le foto Joey e Dawson: un legame «sacro» nato sul set. La lettera, pubblicata via social, si apre con un ringraziamento diretto. «James, grazie. Condividere uno spazio con la tua immaginazione è stato sacro», scrive l’attrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come in un episodio di "Dawson's Creek", l'attrice ha scelto di scrivere una lettera di suo pugno per salutare l'amico e collega scomparso ad appena 48 anni

La notizia ha colto di sorpresa i fan di Dawson’s Creek.

È morto James Van Der Beek, l’attore noto per aver interpretato Dawson nella serie Dawson’s Creek.

Contenuti correlati

James Van Der Beek Reacts to Daughter's Dawson's Creek Performance | E! News

Argomenti discussi: 'Un episodio o film nuovo ogni settimana', Apple Tv punta in alto nel 2026; L’agonia del reale (un episodio polemico); Gomorra - Le Origini, la morte di un sogno. Recensione dell'episodio 6; Gli scheletri del passato di Una nuova vita: stasera in tv la terza puntata svela il mistero della donna sepolta.

I Simpson: 31 anni fa andava in onda un episodio leggendario da 10/10Ad un passo dall'800° episodio, oggi celebriamo una storica puntata che svelò il mistero della somiglianza tra due iconici personaggi. serial.everyeye.it

I Simpson avevano previsto l’ennesimo evento: l’isola di Epstein in un episodio inquietante di 25 anni faCi risiamo. I Simpson hanno colpito ancora, e stavolta il brivido è più freddo ... msn.com

«James e il cast di Dawson's Creek mi sembravano parte della famiglia mentre crescevo. Ho visto ogni singolo episodio e ha portato così tanta gioia nella mia vita. Che essere umano meraviglioso era James… sempre positivo, incoraggiante e sorridente anch - facebook.com facebook