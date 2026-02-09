Le grandi potenze si muovono e cercano di disegnare nuove mappe del mondo. La realtà supera di gran lunga le rappresentazioni cartacee, e le vecchie frontiere non bastano più. I potenti si sfidano per controllare territori che cambiano di giorno in giorno, mentre la mappa del XXI secolo si aggiorna di continuo.

Strumento nelle mani dei potenti di tutte le epoche, le carte hanno mentito e imbrogliato. Oggi tornano a far gola agli autocrati grandi e piccoli che vogliono mangiarsi il mondo Ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne possa raffigurare la cartografia. I prepotenti della Terra s’accapigliano per un mondo che sfugge alle vecchie rappresentazioni e sciorinano mappe che non sono in grado di riprodurlo. Ognuno vuole allargare il proprio cortile di casa, eppure nessuno dei satelliti che orbitano a 35 mila e passa chilometri, tanto meno i piccoletti di Elon Musk che si muovono ad appena 500 chilometri, potrà darci una esatta immagine del luogo in cui viviamo né indicarci in anticipo come agire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Si muovono gli imperi e c’è sempre una mappa da aggiornare. Cartografia del XXI secolo

Argomenti discussi: Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana; L’ex Impero italiano nella geopolitica contemporanea. La Storia come strumento di intelligence.

