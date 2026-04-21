Francesco Dolci, che si presenta come l'ex di Pamela Genini, ha presentato una denuncia per diffamazione contro la madre della ragazza. La sua decisione arriva dopo aver dichiarato di essere stanco di essere sospettato e diffamato da alcune persone coinvolte nella vicenda. La denuncia è stata depositata presso le autorità competenti, che dovranno ora valutare le accuse e le eventuali prove proposte.

Francesco Dolci decide di denunciare la mamma di Pamela Genini. Il presunto ex fidanzato della 29enne vittima di femminicidio, la cui tomba è stata profanata, ha querelato Una Smirnova ritenendo di dovere difendere i genitori dalle accuse che, a suo dire, la famiglia della modella avrebbe lanciato loro. Uno scontro che si inserisce nelle indagini sul trafugamento della salma della ragazza. La denuncia di Francesco Dolci Intervenuto ai microfoni della Vita in diretta, Francesco Dolci ha spiegato di aver presentato ai carabinieri una nuova querela nei confronti della madre di Pamela Genini. I genitori del presunto ex fidanzato sarebbero stati ascoltati in caserma, ma al momento non risulterebbero accuse contro di loro da parte della famiglia della 29enne.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Dolci denuncia la mamma di Pamela Genini, "stanco di essere sospettato e diffamato da loro"

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