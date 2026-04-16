La madre di Pamela Genini ha rivolto un appello a Francesco Dolci, chiedendogli di parlare se ha informazioni utili. Dolci, ex compagno della vittima, ha espresso timori di essere coinvolto in modo indesiderato e ha dichiarato di temere di essere incastrato. La situazione rimane sotto attenzione, con le forze dell'ordine che continuano a indagare sui dettagli della vicenda.

Una Smirnova, mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, ha lanciato un appello chiedendo a Francesco Dolci, ex fidanzato della figlia, di aiutarli e parlare se sa qualcosa. Pronta la replica dell’uomo che ha ribadito di aver già fatto tutto e che teme di essere incastrato dopo il trafugamento del cadavere di Pamela Genini. Femminicidio Pamela Genini, l’appello della mamma Nella puntata del 16 aprile de La Vita in Diretta, Una Smirnova, mamma di Pamela Genini, ha lanciato un appello chiedendo l’aiuto di Francesco Dolci. “Non mi interessa fare guerre, voglio solo la verità”, ha detto la donna prima di ricordare il rapporto tra la figlia e l’ex.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Appello della mamma di Pamela Genini a Francesco Dolci, "se sai parla": lui teme "di essere incastrato"

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