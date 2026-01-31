L’arte umbra protagonista negli Stati Uniti | il Perugino fa tappa a New York

A New York si apre una mostra dedicata all’arte umbra. Dal 7 febbraio al 30 aprile, la Morgan Library e Museum espone l’Imago Pietatis del Perugino, parte della Pala dei decemviri. È un’occasione per vedere da vicino uno dei capolavori dell’artista umbro, che ora si trova dall’altra parte dell’oceano. La mostra porta negli Stati Uniti un pezzo importante della tradizione artistica dell’Umbria.

Dal 7 febbraio al 30 aprile l’Imago Pietatis sarà al centro della mostra alla Morgan Library & Museum. Dal 31 gennaio al 4 febbraio anteprima nella sede di Sothebys’s L’arte umbra protagonista negli Stati Uniti. Dal 7 febbraio al 30 aprile l’Imago Pietatis, cimasa della Pala dei decemviri del Perugino sarà una delle opere centrali della mostra ospitata presso la Morgan Library e Museum di New York. L’esposizione, che vede il sostegno di Brunello Cucinelli, vedrà l’opera del maestro umbro dialogare con la Pietà di Giovanni Bellini, proveniente dal museo della città di Rimini e con altri preziosi pezzi della collezione di arte rinascimentale della Morgan Library & Museum, tra cui i dipinti di Hans Memling e le sculture di Antonio Rossellino.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Perugino New York

La Pietà di Giovanni Bellini, proveniente dal Museo della Città, viene esposta per la prima volta negli Stati Uniti presso la Morgan Library & Museum di New York.

Nicolás Maduro, figura centrale della politica venezuelana, è stato oggetto di accuse da parte degli Stati Uniti, che lo hanno inserito in un procedimento federale del 2020.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Perugino New York

Argomenti discussi: Perugino a New York: la cimasa della Pala dei Decemviri in mostra alla Morgan Library; Il documentario sull’Umbria di San Francesco d’Assisi; Arte marziale e beneficenza, quinta edizione alla palestra comunale; Foligno, il 6 febbraio gala del musical contro la violenza di genere.

ARTE: LA PITTURA UMBRA CON IL PERUGINO PROTAGONISTA A NEW YORK (1)Roma, 30 gen - Nell’anno in cui si celebra l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi con un grande evento, in programma dal 14 marzo al 14 giugno 2026 alla Galleria Nazionale dell’Umbr ... 9colonne.it

Arte del Medioevo, Umbria protagonista assoluta a San PietroburgoL’Umbria protagonista assoluta al Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, con l’inaugurazione ufficiale della straordinaria mostra L’Arte del Medioevo. Capolavori dalla Galleria Nazionale ... lanazione.it

C’è un accordo del 2009 che lega Italia e Stati Uniti in uno scambio di informazioni nel quale ha un ruolo di primo piano l’ICE. Uno scambio che riguarda soggetti sospettati di terrorismo e gravi crimini e che arriva a trasferire da una parte all’altra dell’Atlantico i - facebook.com facebook

C’è un accordo del 2009 che lega Italia e Stati Uniti in uno scambio di informazioni nel quale ha un ruolo di primo piano l’ICE. Uno scambio che riguarda soggetti sospettati di terrorismo e gravi crimini e che arriva a trasferire da una parte all’altra dell’Atlantico i x.com