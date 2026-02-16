Unife apre le porte | incontri su scienza inclusione e gender gap nelle discipline Stem

L’Università di Ferrara organizza incontri su scienza, inclusione e gender gap nelle discipline STEM per attirare gli studenti delle scuole superiori. La decisione nasce dalla volontà di far scoprire ai ragazzi le opportunità offerte da questi settori, coinvolgendoli direttamente con attività pratiche e testimonianze di esperti. L’iniziativa fa parte del ciclo ‘Scienza, società e diversità’, promosso dall’ufficio di coordinamento delle Politiche di inclusione all’interno del progetto Aurora.

Giovedì 19 dalle 9 alle 13.15 nell'Aula Acquario del Polo chimico biomedico, (via L. Borsari, 46), ci sarà l'incontro 'La diversità attraverso la scienza'. Dalle 9 alle 11 il dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie di Unife coinvolgerà i presenti con diversi interventi di docenti dell'Ateneo. Il professor Guido Barbujani parlerà di 'Homo sapiens, una specie migrante', la dottoressa Patricia Alexandra Silva Santos intratterrà sul tema 'Il dna e la pelle dei nostri antenati', mentre il professor Luca Ferraro spiegherà le 'Differenze di genere ed interetniche nella risposta ai farmaci'.