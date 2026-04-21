Francesca Tandoi di scena in trio tra energia e puro swing

Francesca Tandoi si esibirà in trio durante un evento della rassegna «Soundscapes», organizzata dall’associazione Nel Gioco del Jazz e diretta da Pietro Laera. La cantante proporrà un repertorio che unisce energia e puro swing, in un contesto in cui si mescolano tecnica, libertà e istinto. L’appuntamento rappresenta un momento importante per gli appassionati di jazz, con l’obiettivo di mettere in luce le capacità e la versatilità dell’artista.

C’è un momento, nel jazz, in cui tutto si accende: quando tecnica, libertà e istinto si incontrano. E in quello spazio si muove Francesca Tandoi, protagonista del prossimo appuntamento di «Soundscapes», la rassegna diretta da Pietro Laera per Aps Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. Il.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Il jazz di Francesca Tandoi con ‘ArmonicoArtusi’C’è un momento, la domenica mattina, in cui la musica sembra trovare uno spazio tutto suo: il silenzio raccolto di una chiesa, la luce che accarezza... Gipsy Jazz Trio al Museo del Saxofono: a Maccarese una serata tra swing manouche, jazz e atmosfere gitaneSul palco saliranno Moreno Viglione e Augusto Creni alle chitarre manouche, insieme a Renato Gattone al contrabbasso, per un live che promette di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Francesca Tandoi, la pianista jazz in concerto in Italia; Francesca Tandoi in concerto in Italia!; Francesca Tandoi in tour in Italia: il 2 maggio live al Blue Note di Milano. Francesca Tandoi, la pianista jazz in concerto in ItaliaApprezzata pianista jazz contemporanea, Francesca Tandoi si esibirà in concerto in Italia: durante il tour europeo tra Parigi, Barcellona, Berlino, Zurigo, Basilea ed altre località, suonerà il 24 apr ... ansa.it Il jazz di Francesca Tandoi con ‘ArmonicoArtusi’C’è un momento, la domenica mattina, in cui la musica sembra trovare uno spazio tutto suo: il silenzio raccolto di una chiesa, la luce che accarezza le opere d’arte, l’attesa del pubblico. Sarà così ... ilrestodelcarlino.it Pasquale Fiore. . Terrazza Jazz Festival, Spagna Con il trio della super Francesca Tandoi. Quando il pubblico è così… è bellissimo #JazzNight #Encore #LiveMusic — Terrazza Jazz Festival, Spain With the Francesca Tandoi trio. When the audience facebook Francesca Tandoi, la pianista jazz in concerto in Italia. A Bari, Salerno, Torino, per chiudere al Blue Note di Milano #ANSA x.com