Il jazz di Francesca Tandoi con ‘ArmonicoArtusi’

Francesca Tandoi porta il suo jazz in chiesa ogni domenica mattina, creando un’atmosfera unica. La musica riempie lo spazio sacro, mentre il pubblico ascolta in silenzio. Con il progetto ‘ArmonicoArtusi’, Tandoi combina note e emozioni, valorizzando anche dettagli come le pareti affrescate. La sua esibizione trasforma il luogo di culto in un palco musicale, offrendo un’esperienza coinvolgente e diversa dal solito. La mattina diventa così un momento di ascolto e sorpresa per tutti.

C'è un momento, la domenica mattina, in cui la musica sembra trovare uno spazio tutto suo: il silenzio raccolto di una chiesa, la luce che accarezza le opere d'arte, l'attesa del pubblico. Sarà così anche domani alle 11 alla chiesa dei Servi di Forlimpopoli, dove andrà in scena il terzo appuntamento della sesta edizione de 'L'Abbejazzario', rassegna organizzata dall'associazione 'dai de jazz'. In questa edizione il progetto prende il nome di ' ArmonicoArtusi ' e sceglie di indagare, attraverso il pianoforte in solo, le infinite possibilità espressive di uno strumento capace di attraversare epoche, stili e continenti.