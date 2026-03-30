Costretti a scendere passeggeri vandali frantumano per ripicca vetri e un fanale sulla linea 132

Nella linea 132, che collega Forlì a Santa Sofia, si sono verificati nuovi atti di vandalismo. I passeggeri sono stati costretti a scendere dal mezzo, che è stato danneggiato con la rottura di vetri e di un fanale, presumibilmente in risposta a disservizi precedenti. La linea, gestita da Start Romagna, attraversa la valle del Bidente e ha subito vari episodi di danneggiamenti recenti.

Secondo quanto emerso, un gruppo numeroso di giovani (le testimonianze indicano più di una decina di ragazzi) sono saliti al capolinea di Santa Sofia Ancora disservizi e vandalismi sulla martoriata linea 132, la linea extraurbana di Start Romagna che unisce Forlì a Santa Sofia, percorrendo la valle del Bidente. L'ennesimo episodio si è consumato sabato nella prima serata intorno alle 19. Secondo quanto emerso, un gruppo numeroso di giovani (le testimonianze indicano più di una decina di ragazzi) sono saliti al capolinea di Santa Sofia e avrebbero preso a disturbare appena partito il bus. A quel punto, giunto alla fermata di Civitella... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Costretti a scendere, passeggeri vandali frantumano per ripicca vetri e un fanale sulla linea 132 Articoli correlati Spray al peperoncino sull’autobus, anziano dà in escandescenze: 30 passeggeri costretti a scendereMacerata, 22 gennaio 2026 – Dà in escandescenze e spruzza spray al peperoncino: caos su un autobus a Macerata. Vandali in azione: frantumano i finestrini delle auto in diverse vieNel corso della notte tra mercoledì e giovedì 5 marzo diverse auto sono state trovate con i finestrini infranti a Seveso in via Pareto. Una selezione di notizie su Costretti a scendere passeggeri vandali... Argomenti discussi: Minturno, bus Cotral bloccato per ore in via Colombo: Eduardo Zonfrillo denuncia criticità e pericoli. Spray al peperoncino sull’autobus, anziano dà in escandescenze: 30 passeggeri costretti a scendereMacerata, 22 gennaio 2026 – Dà in escandescenze e spruzza spray al peperoncino: caos su un autobus a Macerata. L’episodio risale a martedì, quando l’alzata di ingegno di un anziano ha costretto ... ilrestodelcarlino.it Guasto a un treno in transito. Centinaia di passeggeri bloccatiSAN ROMANO Centinaia di passeggeri di un treno regionale diretto a Firenze sono stati costretti a scendere dal convoglio che ... msn.com